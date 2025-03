Trapani, quattro sconfitte consecutive: Torrente valuta le dimissioni

Periodo nero per il Trapani: i granata erano in piena lotta per le migliori posizioni della zona playoff, poi in poco meno di un mese sono arrivate quattro sconfitte consecutive alle quali si aggiungono i punti tolti dalla classifica per le esclusioni di Taranto e Turris.

Il Trapani è adesso 13° in classifica. Questa situazione starebbe spingendo l’allenatore Vincenzo Torrente a valutare le dimissioni. Sarebbe il quarto allenatore a lasciare il club in stagione.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, a quel punto Antonini potrebbe decidere di ricontattare uno dei tecnici esonerati in precedenza, su tutti in vantaggio Aronica.