Bedin (presidente Lega B): “Bisogna valorizzare i giovani. Stranieri? Fondamentale la qualità tecnica”

Il presidente della Lega B, Paolo Bedin, ha parlato a Numerodiez dell’importanza dei giovani nelle società e del contributo dei calciatori stranieri.

“L’obiettivo della Lega B è valorizzare i giovani e accompagnarli verso la loro definitiva affermazione nei massimi campionati – ha dichiarato Bedin -. In questa prospettiva, i 13 azzurrini convocati nelle varie Under, così come gli stranieri chiamati nelle rispettive nazionali, hanno l’opportunità di crescere in un campionato competitivo e di alto livello come il nostro”.

Il presidente ha anche espresso il suo parere sui calciatori stranieri: “Avere giocatori provenienti da diverse parti del mondo è sicuramente un valore aggiunto. Tuttavia, oltre alla loro presenza, è fondamentale la qualità tecnica che riescono a esprimere. Attualmente, il 75% dei giocatori del nostro campionato è italiano, mentre il 25% è straniero. Credo che, almeno in buona parte, questo obiettivo sia stato raggiunto“.





Infine, Bedin ha concluso: “Se aumentiamo il numero di atleti stranieri, è importante che portino un valore aggiunto al nostro campionato. In ogni caso, lo scopo principale della Serie B resta la valorizzazione dei nostri giovani“.

