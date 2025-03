Palermo, una giornata di squalifica a Verre. Multa salata per i rosa

Il Palermo dovrà fare a meno di Valerio Verre per la partita contro la Salernitana. Il Giudice Sportivo di Serie B ha confermato la squalifica per il centrocampista rosa, colpevole di aver subito un’ammonizione durante la partita contro la Cremonese. Verre era diffidato e ha subito il quinto cartellino giallo, per questo sconterà un turno di squalifica.

Il Palermo ha inoltre ricevuto 7 mila euro di multa “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco numerose bottigliette e, nel recinto di giuoco, un accendino”.

IL COMUNICATO

Il Giudice Sportivo, al termine della 30a giornata della Serie BKT, ha squalificato nove giocatori per un turno: saltano la prossima Marras (Reggiana), Niang (Sampdoria), Paoletti (Mantova), Praszelik (Sudtirol), Oliana (Carrarese), Pavan (Cittadella), Tsadjout (Frosinone), Verre (Palermo), Vignali (Spezia).





