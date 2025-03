Giudice Sportivo, maxi sanzione per la Fiorentina: multa di 50mila euro per la coreografia anti-Juve

Lo sfottò degli ultras della Fiorentina costa caro. La Lega Serie A ha infatti reso noti i provvedimenti del Giudice Sportivo, che include una maxi multa per i viola a causa della coreografia offensiva e dei cori volgari nei confronti della Juventus e dei suoi tifosi.

La curva dello stadio Franchi si è infatti colorata di viola e ha formato le parole “Juve Me***”. Riferimenti espliciti e offensivi verso la squadra avversaria sono infatti espressamente vietati sia sotto forma di coreografie che di striscioni.

Ammenda di € 50.000,00 con diffida: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori posizionati nel settore denominato “Curva Ferrovia”, prima dell’inizio della gara, esposto una coreografia contenente un’espressione oltraggiosa nei confronti della squadra avversaria; per avere inoltre sui sostenitori, nel corso della gara, intonato cori beceri nei confronti di calciatori e tifosi della squadra avversaria; per avere, infine, lanciato tre fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.





