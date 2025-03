Serie D, il Licata sempre più nei guai. Minacori: “Troppi punti persi per strada”

Il Licata sta vivendo una stagione difficilissima in Serie D girone I e rischia la retrocessione diretta in Eccellenza senza passare dal play out. L’attaccante Calogero Minacori, simbolo dei gialloblù, ci ha spiegato cosa sta succedendo.

Rispetto agli ultimi anni qualcosa non ha funzionato quest’anno…

“Penso ci siano stati errori nelle scelte di inizio stagione. Non sto dando la responsabilità a qualcuno in particolare, ma dobbiamo dividercela tra tutti, per un motivo o per un altro. Il livello della Serie D girone I quest’anno inoltre è più alto e spesso non abbiamo avuto la giusta voglia di fare bene e soprattutto grande concentrazione”.





La D si è fermata per la sosta, ma voi starete ancora fermi perché avreste dovuto sfidare l’Akragas…

“Penso che questa sosta ci abbia fatto bene, ci ha permesso di ricaricare le batterie e trovare nuove energie. Allo stesso tempo però non è facile allenarti ogni giorno, sapendo che però ancora una volta non scenderai in campo”.

Cosa ne pensi del ritiro del club di Agrigento?

“A prescindere da ogni rivalità e campanilismo, quando una squadra si ritira durante il corso del campionato è sempre un dispiacere. Soprattutto se si tratta di una piazza come quella della città dei Templi. Auguro ai biancazzurri di tornare al più presto nelle categorie che gli competono”.

Nelle ultime 10 giornate, soltanto tre vittorie, due pari e ben cinque sconfitte…

“Devo guardare il bicchiere mezzo pieno e dire che rispetto al girone d’andata abbiamo fatto sicuramente qualche punto in più. Sicuramente questo non è sufficiente per raggiungere il nostro obiettivo salvezza, adesso dovremo giocare ogni partita come se fosse l’ultima della stagione”.

Al rientro in campo dovrete vedervela con la capolista Siracusa…

“Partita difficilissima, non devo certo io presentare che top club che è il Siracusa. Inoltre noi saremo reduci da due settimane senza gare ufficiali, questo rende il tutto ancora più complicato. Sicuramente dobbiamo fare una gara di personalità, curando ogni dettaglio e con grande voglia di fare risultato”.

