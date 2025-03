Eccellenza, il presidente del Marsala Sardone: “La squadra non merita la contestazione”

Il Marsala, protagonista nel campionato di Eccellenza girone A, sta lottando per salvarsi con una squadra molto giovane. Nell’ultimo turno ha perso tra le mura amiche con lo Sciacca e ne è nato un clima di contestazione da parte della tifoseria lilibetana.

Giovanni Sardone, presidente del Marsala, si è detto amareggiato: “Mi dispiace veramente tanto avere vissuto questo clima di contestazione, questa squadra non lo merita. Eravamo in emergenza, mancavano cinque o sei titolari, per questo hanno giocato molti giovanissimi che hanno dato tutto contro lo Sciacca che, secondo me, è la squadra che gioca meglio di questo girone”.

Le aspettative del patron marsalese: “Questa squadra dovrebbe essere sostenuta fino al termine della stagione. La squadra può fare meglio, ha dimostrato in certi momenti che può giocarsela con chiunque e di non avere timore di nessun avversario. Mancano quattro partite e alla fine del torneo tireremo le somme”.





Capitolo salvezza: “Spero di non aspettare l’ultima giornata per festeggiare la permanenza nella categoria, non c’è ancora la matematica ma siamo a buon punto. Sicuramente ad un certo punto della stagione le ambizioni potevano essere diverse, ma vista la situazione dell’ultimo periodo e le tante assenze non potevamo chiudere di più”.

