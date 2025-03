Serie D, Sueva (Acireale): “Segnare tre gol, che emozione! Salvezza? Ce la faremo”

L’Acireale sta lottando per la salvezza nel campionato di Serie D girone I e prima della sosta ha ottenuto una preziosa vittoria contro il Licata nel segno di Gianluigi Sueva, autore di una tripletta. Queste le parole delle punta.

Gianluigi, è reduce da una tripletta pesantissima che è valsa una vittoria preziosa…

“Mi creda, ancora oggi a distanza di giorni, fatico a descrivere a parole le emozioni che ho provato. Era una partita importantissima, entrare in campo e realizzare una tripletta non succede spesso. Essere stato decisivo, in una partita così importante, mi ha dato davvero grandi emozioni”.





Questa sosta è arrivata al momento giusto?

“Probabilmente sì. Ci ha permesso di preparare la prossima partita con ancora più attenzione, ma soprattutto ci permette di recuperare qualche giocatore che aveva problemi muscolari, come il nostro bomber Mokulu”.

Il ritiro dell’Akragas ha mischiato le carte nella parte bassa della classifica, cosa cambia per voi?

“Davvero poco o niente. Dovevamo cercare di fare più punti possibili prima di questo ritiro, resta lo stesso obiettivo anche adesso. Quello che succede alle altre squadre non ci deve interessare, dobbiamo restare concentrati soltanto su noi stessi. Ci sono ancora tante gare da giocare, una più importante dell’altra”.

Attualmente sareste salvi senza passare dal play out…

“Come accennavo prima, il campionato è ancora lungo, servono ancora tanta attenzione e ancora più concentrazione. Siamo in una fase decisiva della stagione, bisogna affrontare queste sette partite come fossero finali, cercando di sbagliare il meno possibile. Sarà importante l’approccio ad ogni gara”.

Domenica trasferta dura sul campo della Vibonese…

“Partita tosta su un campo difficile. La stiamo preparando nel miglior modo possibile, inoltre loro avranno il dente avvelenato per il risultato dell’andata. Cercheremo di dare il massimo per fare risultato, poi quello che arriverà ci prenderemo”.

