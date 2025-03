Audero: “Puntiamo ai playoff, sono positivo. È tutto molto aperto”

Emil Audero, portiere del Palermo, è stato intervistato per Goal Indonesia e ha parlato del suo ambientamento nella nuova piazza e del positivo impatto con la squadra e l’ambiente.

“Da quando sono qui, sto vivendo molto bene al di fuori del campo – afferma – . Sono felice della scelta che ho fatto, a Palermo si respira calcio in tutto e per tutto. La città ti dà tanto, è un motivo di forza e orgoglio. Appartenere al City Group è un qualcosa che si respira giornalmente, non ho avvertito nessuna differenza tra Serie A e B. Non posso che essere soddisfatto“.

Audero spiega il perché ha scelto Palermo durante la sessione invernale: “Ero richiesto fortemente dal direttore sportivo. Mi avevano presentato il progetto fino al termine della stagione, avevo bisogno di una nuova esperienza. Fuori dal campo mi ha colpito la disponibilità delle persone”.





Sugli obiettivi per questo finale di stagione, Audero è chiaro: “Puntiamo ai playoff, sono positivo. Da qua a maggio possono succedere tante cose, tutto passa dalla consapevolezza del gruppo. Ce la possiamo giocare con tutti e il fattore casa può essere a nostro favore. È tutto molto aperto, sono propositivo”.

