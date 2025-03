Reggiana, Viali rischia l’esonero: tre allenatori contattati

William Viali, allenatore della Reggiana, rischia l’esonero. Dopo il pareggio contro la Sampdoria e una serie di risultati deludenti, la dirigenza emiliana sta valutando un cambio in panchina.

La Reggiana avrebbe già sondato tre allenatori per sostituire Viali: Davide Dionigi, fermo dal 2022 dopo l’esperienza alla guida del Cosenza, Roberto Venturato, anche lui senza panchina dalla stagione 2022, quando allenava la Spal, e Giovanni Martusciello, tecnico che ha sempre ricoperto il ruolo di vice ma che, da primo allenatore, non ha ottenuto grandi risultati nella recente esperienza con la Salernitana.

Il patron della Reggiana Amadei non ama cambiare allenatore a stagione in corso, ma dopo l’ultima gara disputata contro la Samp, la frattura tra Viali e l’ambiente è più che evidente. La decisione finale spetterà al d.s. Marcello Pizzimenti.





Attualmente, la Reggiana si trova al quindicesimo posto in classifica, a pari punti proprio con la Sampdoria in zona playout. Un periodo negativo per gli emiliani, che nelle ultime sette partite hanno incassato tre sconfitte e quattro pareggi. La vittoria manca dalla sfida Reggiana – Palermo, disputata il 26 gennaio e terminata 2 – 1 per i granata.

