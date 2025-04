Accardi: “Palermo? Non tutte le ciambelle riescono col buco, ma deve giocarsela ai playoff”

“Palermo? Tutte le ciambelle non riescono col buco. Anche Milan e Juve erano convinti di aver fatto una buona squadra“. Questo il giudizio di Beppe Accardi, intervistato da Tuttomercatoweb su vari temi tra cui il Palermo.

“A volte credi di avere fatto bene e invece non è così – spiega -. Quando le cose non vanno bene c’è sempre qualcosa che non gira. Poi c’è anche da dire che il Palermo è una società relativamente giovane con un tipo di mentalità differente”.

“Al City Group stanno facendo esperienza sul campo per imparare le dinamiche del calcio italiano. La B è talmente strana che basta una vittoria per far tornare l’entusiasmo. Poi è ovvio che il Palermo deve andare ai playoff e giocarsela”.