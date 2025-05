Catania – Giugliano, playoff Serie C: il regolamento, cosa succede in caso di pareggio / Primo turno girone

I riflettori della Serie C si accendono sullo stadio “Angelo Massimino”, dove andrà in scena una delle sfide più attese del primo turno dei playoff: Catania – Giugliano. Una gara ad altissimo tasso emotivo, che mette di fronte due squadre pronte a giocarsi tutto. Ma cosa prevede il regolamento? E cosa succede in caso di pareggio al 90’? Scopriamolo nel dettaglio.

Catania, grande favorita

Il Catania di Mimmo Toscano, costruito per puntare alla promozione, è una delle squadre più attrezzate di questi playoff. Dopo aver chiuso al quinto posto il Girone C, i rossazzurri affrontano nel turno preliminare il Giugliano, classificatosi decimo.

La squadra etnea parte con un doppio vantaggio:





Gioca in casa , dove sono attesi oltre 20.000 tifosi .

Ha a disposizione due risultati su tre: in caso di pareggio, sarà proprio il Catania a qualificarsi.

Un’occasione importante per il club siciliano, che però dovrà fare attenzione: il Giugliano ha dimostrato di poter far male.

Giugliano, la sorpresa che sogna l’impresa

Il Giugliano di Valerio Bertotto si è conquistato all’ultima giornata il diritto di giocare i playoff, grazie alla sua vittoria e al contemporaneo successo della Casertana a Trapani. Una qualificazione sofferta, ma meritata.

I campani non partono con i favori del pronostico, ma hanno già dimostrato di poter sorprendere: nel match d’andata del campionato, infatti, hanno battuto il Catania 3 – 2. Il ritorno ha visto invece imporsi i rossazzurri per 3 – 1. Il bilancio stagionale è dunque in parità, e questo rende la sfida di domenica ancor più affascinante.

Playoff Serie C, primo turno: cosa succede in caso di pareggio?

Il regolamento della Serie C 2024/2025 per il primo turno dei playoff di girone è molto chiaro e non lascia spazio a interpretazioni:

👉 In caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, passa il turno la squadra meglio classificata in campionato.

Non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore. Questo significa che il Catania, in quanto quinta classificata, si qualificherebbe in caso di pareggio, mentre il Giugliano è obbligato a vincere nei 90 minuti per continuare il suo cammino nei playoff.

I precedenti e l’importanza del fattore campo

All’andata (settembre 2024) : Giugliano – Catania 3 – 2

Al ritorno (gennaio 2025): Catania – Giugliano 3 – 1

Con un successo a testa, la sfida appare equilibrata, ma il fattore “Massimino” e il supporto dei tifosi potrebbero fare la differenza per i siciliani. Il Giugliano, però, non ha nulla da perdere e proverà a ribaltare i pronostici.

Tutto in una notte

La partita tra Catania e Giugliano si preannuncia intensa, combattuta e decisiva. La pressione è tutta sulle spalle dei padroni di casa, favoriti ma obbligati a confermare sul campo il loro status. Il Giugliano arriva da outsider, ma con la voglia di scrivere una pagina storica.

In una gara secca, può succedere di tutto. Ma solo una uscirà vincitrice. O meglio: una passerà il turno… anche con un pareggio.