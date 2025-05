Serie D girone I, 34a giornata: il Siracusa sfida l’Igea Virtus, Reggina con la Sancataldese

Il Siracusa punta la promozione e sfida in trasferta l’Igea Virtus nella 34a giornata del Girone I di Serie D. Con un punto in meno insegue la Reggina, impegnata in un’altra esterna, ma contro la Sancataldese.

IL PROGRAMMA

Domenica 4 maggio 2025

Castrumfavara – S. Agata: ore 15.00





Igea Virtus – Siracusa: ore 15.00

Locri – Acireale: ore 15.00

Nissa – Licata: ore 15.00

Pompei – Enna: ore 15.00

Sancataldese – Reggina: ore 15.00

Scafatese – Ragusa: ore 15.00

Vibonese – Paternò: ore 15.30