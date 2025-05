Serie B, 37a giornata: Palermo in trasferta contro il Cesena, chiude la Cremonese

Tutte alle 15 le partite della 37a giornata, con il Palermo che dopo la batosta in casa col Sudtirol vola in trasferta per mantenere il 6° post col Cesena dell’ex tecnico Mignani. Juve Stabia a Brescia, il big match Cremonese – Sassuolo chiude il programma.

IL PROGRAMMA

Domenica 4 maggio 2025

Bari – Pisa: ore 15.00





Brescia – Juve Stabia: ore 15.00

Carrarese – Modena: ore 15.00

Catanzaro – Sampdoria: ore 15.00

Cesena – Palermo: ore 15.00

Frosinone – Cittadella: ore 15.00

Reggiana – Spezia: ore 15.00

Salernitana – Mantova: ore 15.00

Sudtirol – Cosenza: ore 15.00

Cremonese – Sassuolo: ore 19.30

LA CLASSIFICA

81 Sassuolo

72 Pisa

63 Spezia

57 Cremonese

53 Juve Stabia

48 Palermo, Catanzaro

44 Bari, Modena, Cesena

41 Sudtirol, Carrarese

40 Mantova

39 Frosinone

38 Brescia, Reggiana

36 Sampdoria, Salernitana

35 Cittadella

30 Cosenza