Il Pisa torna in Serie A dopo 34 anni: è ufficiale la promozione

Il Pisa non fallisce il secondo match point per la Serie A. La squadra di Filippo Inzaghi torna ufficialmente in massima serie. Una promozione meritatissima, conquistata con due giornate d’anticipo grazie alla sconfitta di Bari e all’ormai incolmabile distacco di 9 punti dallo Spezia, che ha perso contro la Reggiana.

Numeri da record

È stata una cavalcata straordinaria quella dei nerazzurri, che tornano nella massima serie dopo ben 34 anni d’assenza, dal lontano campionato 1990/91. Con 73 punti in classifica, il Pisa ha davanti a sé ancora due gare – contro Südtirol e Cremonese – con l’obiettivo di ritoccare al rialzo un bottino già storico: mai il club toscano aveva raggiunto una simile quota in Serie B.

Il precedente record apparteneva alla squadra guidata da Giampiero Ventura nella stagione 2007/08, chiusa a quota 71 con 19 vittorie, 14 pareggi e 9 sconfitte. Il Pisa di Inzaghi ha fatto ancora meglio: 21 vittorie, 7 pareggi e 7 sconfitte, oltre ad avere il secondo miglior attacco del torneo, alle spalle solo del Sassuolo di Fabio Grosso, promosso già alla 33a giornata.





I protagonisti

Tra i protagonisti assoluti di questa stagione c’è naturalmente Filippo Inzaghi. Per lui si tratta della seconda promozione in Serie A dopo quella conquistata con il Benevento nel 2019/20, ottenuta con ben sette turni d’anticipo. Inzaghi si conferma uomo da spogliatoio, capace di tenere unito il gruppo con determinazione, rigore e una leadership riconosciuta.

Un altro elemento chiave del successo è stata la coralità: il Pisa si è dimostrato una vera “cooperativa del gol”, con ben 14 giocatori andati a segno nel corso della stagione. Su tutti brilla Matteo Tramoni, capocannoniere della squadra con 13 reti. Fondamentale anche il contributo di Stefano Moreo, autore di sei gol e altrettanti assist. La città toscana può dunque vestirsi a festa e iniziare i festeggiamenti, al termine di una stagione da incorniciare.

