Il Monza è la prima retrocessa in Serie B, c’è la matematica

Bastavano un pareggio o una sconfitta per sancire la matematica retrocessione del Monza in Serie B, e così è stato. I brianzoli perdono con l’Atalanta di Gasperini all’ “U-Power Stadium”, tornando così in cadetteria dopo tre anni, al termine di una delle stagioni più nere della loro storia.

I numeri parlano chiaro: i biancorossi hanno ampiamente meritato la retrocessione, con appena due vittorie conquistate in tutto il campionato. A certificare l’annata disastrosa della squadra di Nesta sono soprattutto le 24 sconfitte rimediate.

Da qui alla fine della stagione, l’obiettivo del Monza è evitare di stabilire il peggior punteggio nella storia della Serie A a 20 squadre. Il record negativo appartiene al Pescara, che nella stagione 2016-17 raccolse solo 18 punti in 38 partite.





I brianzoli sono attualmente fermi a quota 15, e nelle ultime tre gare contro Udinese, Empoli e Milan proveranno a evitare di entrare nella storia in maniera negativa.

