Playoff Serie C, primo turno di girone: il regolamento, cosa succede in caso di pareggio

Con la conclusione della stagione regolare, i playoff di Serie C 2024/2025 entrano nel vivo con il primo turno del girone, una fase ad alta tensione dove ogni errore può essere fatale. Ma come funziona esattamente questa fase? E cosa prevede il regolamento in caso di pareggio? Ecco tutto ciò che devi sapere.

Come funziona il primo turno dei playoff di Serie C

Il primo turno dei playoff del girone coinvolge 18 squadre, precisamente quelle classificate dal 5° al 10° posto nei tre raggruppamenti: Girone A, B e C.

Le sfide si disputano in gara unica, in casa della squadra meglio posizionata in classifica al termine della stagione regolare. Gli accoppiamenti sono così stabiliti:





5ª vs 10ª

6ª vs 9ª

7ª vs 8ª

Questa fase non prevede andata e ritorno: si gioca una sola partita, in casa della squadra meglio classificata. Un aspetto cruciale che garantisce un vantaggio ‘tecnico’ alla squadra che ha chiuso meglio il campionato.

Cosa succede in caso di pareggio? Il regolamento

Cosa succede se la partita termina in parità al 90° minuto?

Il regolamento è molto chiaro:

👉 In caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari, accede al secondo turno del girone la squadra meglio classificata in campionato, quindi quella che gioca in casa.

Non sono previsti supplementari né calci di rigore. Il vantaggio acquisito durante la stagione regolare assume quindi un peso determinante già da questo primo step.

Calendario e accoppiamenti

Girone A

Renate (5ª) vs Arzignano (10ª)

Giana Erminio (6ª) vs Virtus Verona (9ª)

Trento (7ª) vs Atalanta U23 (8ª)

Girone B

Arezzo (5ª) vs Gubbio (10ª)

Vis Pesaro (6ª) vs Pontedera (9ª)

Pineto (7ª) vs Pianese (8ª)

Girone C

Catania (5ª) vs Giugliano (10ª)

Benevento (6ª) vs Juventus Next Gen (9ª)

Potenza (7ª) vs Picerno (8ª)

Punti chiave da ricordare

Si gioca una sola partita in casa della squadra meglio classificata.

Nessun supplementare in caso di parità.

In caso di pareggio, passa la squadra meglio posizionata in classifica.