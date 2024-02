Catania, Grella: “Momento negativo, ma ne possiamo venire fuori. L’obiettivo resta la promozione”

Vincenzo Grella, vicepresidente e amministratore delegato del Catania, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia Serie C che vede gli etnei contrapposti al Rimini. La squadra di Lucarelli gioca al “Massimino” e deve ribaltare la sconfitta dell’andata (gara finita 1 – 0).

“Voglio trovare soluzioni – afferma – . Alla fine della stagione, insieme al presidente, faremo tutte le riflessioni. Quando guardo la classifica mi sento un po’ male ma voglio avere un taglio positivo, possiamo rimediare. Non ho mai cercato scuse: chi lavora in questo club non si può abbattere se si perde una partita. Abbiamo una squadra e una proprietà forte, è un momento negativo, però ne veniamo fuori”.

“Col mercato invernale abbiamo inserito calciatori di livello superiore – continua Grella – . Il progetto tecnico ha il suo perché. Sono contento del lavoro fatto a gennaio, sono dispiaciuto per la mancanza di continuità di rendimento. L’obiettivo era di lottare per la promozione, rimane l’obiettivo, dobbiamo trovare un modo di arrivare ai playoff”.

Grella parla della fondamentale partita col Rimini: “Possiamo vincere solo se siamo uniti. La prestazione deve essere di grande passione, vogliamo portare in finale questa città. La preparazione alla gara è stata ottimale, la squadra ha qualità, ci aspettiamo sempre di più. Sono fiducioso e sogno una partita come quella contro la Juve Stabia. Ho sensazioni positive”.

