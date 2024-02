Cinquecento club nell’ECA, il Palermo: “Orgogliosi di farne parte” / FOTO

Traguardo importante per l’ECA. L’associazione europea dei club è arrivata a 500 membri e tra questi c’è anche il Palermo, che si è congratulato sui social.

“Siamo orgogliosi di far parte dell’ECA, che festeggia il raggiungimento di 500 club e continua a crescere”, si legge sui social del Palermo. Il cinquecentesimo club a entrare nell’ECA è stato l’Aris Limassol di Cipro.

Il presidente dell’ECA, Nasser Al-Khelaïfi, ha così commentato: “Dare il benvenuto al nostro 500esimo club membro è solo l’inizio della nostra incredibile crescita. L’ECA è un’organizzazione dinamica, democratica, rappresentativa e inclusiva, che dà voce a molti e non a pochi. Non vediamo l’ora di continuare la nostra rapida espansione per includere tutti i club di massimo livello in tutta Europa”.

We are proud to be part of the @ECAEurope Family, celebrating 500 clubs and still growing 🤝🏼#WeAreECA pic.twitter.com/JoDrxjhjSp — Palermo F.C. (@Palermofficial) February 27, 2024

