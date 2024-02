Abodi: “Problema stadi? I capitali privati possono essere una soluzione”

Andrea Abodi, ministro per lo Sport, nell’ambito di alcune interrogazioni parlamentari alla Camera è intervenuto in merito al tema delle infrastrutture sportive in Italia.

“Il flusso di capitali privati può rappresentare una delle soluzioni più pratiche per il tema stadi – afferma – . Si parla troppo spesso della sostenibilità del sistema sportivo senza considerare però che lo stesso ci trova da troppo tempo ad affrontare problemi gravissimi in quest’ottica”.

“Esistono soluzioni che garantiscono un diverso utilizzo degli stadi, che svolgono un ruolo ben più ampio come sede di aggregazione e di socialità”, continua Abodi.

