Sinner, davanti a te c’è un’altra ‘insidia’ | Il pericolo numero 1 arriva proprio dall’Italia

Il tennis italiano sta conoscendo un momento di gloria senza precedenti: le vittorie continuano a moltiplicarsi sui campi da gioco. Il fresco numero 3 al mondo, Jannik Sinner, non è l’unico a illuminare nel tennis nostrano. In Italia c’è una nuova stella in ascesa.

L’Italia è un Paese davvero unico sotto certi punti di vista. Storicamente, la tarda creazione di uno stato nazionale ha lasciato alcune tracce molto profonde nelle persone che vivono l’Italia di oggi. Spesso queste differenze vengono viste in maniera ambivalente.

Da una parte, il campanilismo è molto forte e le differenze territoriali possono rappresentare un elemento di divisione interna. D’altro canto, però, gli Italiani sanno compattarsi come pochi quando si tratta di difendere la propria nazione.

Questo è vero soprattutto parlando di sport. Il calcio è quello più seguito, e ne è l’esempio perfetto. Negli ultimi tempi, però, c’è un altro sport che sembra aver conquistato il cuore di ogni italiano. Il tennis sta raggiungendo livelli di popolarità forse mai sperimentati in precedenza tra i confini nostrani.

Il merito è di alcuni grandi risultati ottenuti, in primis, da Jannik Sinner. In realtà, però, la passione si è già palesata con molti altri giovani promettenti, come Matteo Berettini. Ora, però, sembra che la nuova generazione sia pronta a mangiare il mondo.

Una generazione di campioni per il presente

Sono anni che il tennis italiano sforna talenti di spessore, e non solo nel maschile. La nuova stella del firmamento tennistico italiano è Jasmine Paolini. Nata a Castelnuovo di Garfagnana, classe 1996, la tennista si è appena laureata campionessa dei WTA 1000 di Dubai.

Prima di lei ci sono riuscite solo Flavia Pennetta e Camila Giorgi, ma a rendere ancora più bella questa vittoria ci ha pensato l’ultimo ranking. La Paolini è ora 14esima nella classifica mondiale. Insomma, più che un traguardo questo sembra proprio un punto di partenza.

Obiettivo: WTA Finals

Come dichiarato dalla stessa tennista toscana, infatti, l’obiettivo per questo 2024 è già stato fissato. Nel mirino ci sono le WTA Finals, riservate alle prime otto giocatrici del ranking mondiale. Ovviamente si tratta di una strada in salita, ma le premesse sono molto buone.

Prima delle finali che si terranno a novembre, però, c’è un altro appuntamento molto importante. Per la Paolini le Olimpiadi di Parigi sono un sogno tutto da realizzare per una ragazza che sta dimostrando al mondo intero di poter arrivare ad altissimi livelli.