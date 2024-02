Palermo – Ternana, la vendita dei biglietti procede spedita: il dato aggiornato

Prosegue spedita la vendita dei biglietti per Palermo – Ternana. Non si registrerà il nuovo record stagionale, ma ci sarà una grande cornice di pubblico al “Renzo Barbera” per essere una partita infrasettimanale non di cartello.

La società rosanero comunica che sono 24.572 i titoli emessi a poche ore dal calcio d’inizio, previsto alle 20.30. Ai 12.603 abbonati, quindi, si sommano 11.969 biglietti venduti. Una risposta importante dei tifosi del Palermo, che non stanno mollando di un centimetro.

Il record stagionale di presenze al “Barbera” si è registrato col Como: allo stadio c’erano 31.211 persone. Il record negativo, invece, appartiene a Palermo – Pisa, con 16.279 titoli emessi.

LEGGI ANCHE

PALERMO – TERNANA, LE PROBABILI FORMAZIONI