Palermo – Ternana, le probabili formazioni: dubbio in attacco

(AGGIORNATO IL 26 FEBBRAIO, ORE 06.30). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Ternana, match valido per la 27a giornata della Serie B 2023/24 (appuntamento martedì 27 febbraio, alle ore 20.30, stadio “ Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (4-2-3-1): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Aurelio (Lund); Gomes, Segre; Di Mariano (Insigne, Traorè), Ranocchia, Di Francesco; Brunori.

Indisponibili: Desplanches, Lucioni

Squalificati: /

TERNANA (3-5-2): Iannarilli; Sgarbi, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, De Boer, Carboni; Pereiro, Raimondo.

Indisponibili: N’Guessan, Favasuli, Viviani, Żuberek

Squalificati: /

Eugenio Corini deve valutare con attenzione gli strascichi della gara contro la Cremonese, sia dal punto di vista mentale che fisico. Non ci dovrebbero essere grossi cambi di formazione, gli undici titolari stanno trovando continuità, al massimo potrebbe verificarsi qualche rotazione in attacco. Il tecnico punta a recuperare Lund mentre rimangono indisponibili Desplanches e Lucioni.

DIFESA

In porta è confermato Pigliacelli. La linea a quattro dovrebbe essere composta ancora da Diakité sulla destra, Nedelcearu e Ceccaroni al centro e Aurelio sulla sinistra. Lund potrebbe essere convocato ma è difficile vederlo in campo dal primo minuto.

CENTROCAMPO

Gomes e Segre al momento sembrano intoccabili, difficile sostituirli. Stesso discorso vale per Ranocchia, che nella posizione di trequartista è devastante ed è reduce dal quarto gol consecutivo.

ATTACCO

Corini ha qualche dubbio in questo reparto. Traorè ha dimostrato di essere in palla e potrebbe essere scelto per far rifiatare Di Mariano, che però parte avanti nel ballottaggio; occhio anche alla soluzione Insigne. Brunori e Di Francesco dovrebbero completare l’attacco.

