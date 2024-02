Sassuolo, esonerato Dionisi: lascia la squadra al 17° posto

Alessio Dionisi non è più l’allenatore del Sassuolo. Il club neroverde ha esonerato il tecnico dopo la sconfitta contro l’Empoli, che ha messo ancora di più nei guai Pinamonti e compagni.

Il Sassuolo è al diciassettesimo posto, con soltanto 20 punti, a pari merito con il Verona in zona retrocessione. Nelle ultime sei partite sono arrivate cinque sconfitte e allora la società ha deciso di cambiare in panchina per provare a salvarsi e giocare il dodicesimo campionato di Serie A di fila l’anno prossimo.

Per farlo, il Sassuolo ha comunicato di affidarsi per il momento a Emiliano Bigica, tecnico della Primavera. Il suo esordio arriverà il 28 febbraio nel recupero contro il Napoli.