Palermo subito in campo per preparare la gara con la Ternana: il report

Scrollarsi di dosso la delusione per la vittoria mancata a Cremona. È stato questo lo spirito con cui il Palermo ha affrontato il primo allenamento dopo la gara con la Cremonese. Non c’è tempo per fermarsi, martedì sera si torna al “Renzo Barbera” per affrontare la Ternana nel turno infrasettimanale.

I rosanero si sono ritrovati al centro sportivo di Torretta per una seduta mattutina. La squadra ha lavorato divisa in due gruppi: chi ha giocato contro la Cremonese ha recuperato le energie tra fisioterapia e palestra; gli altri, invece, hanno svolto un’attivazione muscolare, rondos, un’esercitazione tattica sulla fase difensiva, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva e una partita a tema.

La preparazione del Palermo proseguirà nella giornata di lunedì. Prevista anche la conferenza stampa di Eugenio Corini, che parlerà alle ore 16.45.

