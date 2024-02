Binda: “Cremonese – Palermo? La squadra di Stroppa ha veri attributi”

Nicola Binda, noto giornalista ed esperto di Serie B, ha commentato sulle pagine della Gazzetta le partite del sabato, che hanno visto il Palermo rimontato di due gol sul campo della Cremonese (in dieci uomini per gran parte del match).

“Il Venezia vince, salendo al secondo posto grazie anche ai pareggi nei due scontri diretti – si legge – . Da come s’erano messe le cose, poteva starci una bella rimescolata. Parma avanti a Como per la fuga decisiva? Macché, uno che si chiama Verdi come la gloria cittadina ha firmato un’opera… indigesta. Palermo (doppiamente) avanti a Cremona e in 11 contro 10 per il sorpasso? Macché, la squadra di Stroppa ha veri attributi e s’è salvata. E quindi? Semplice: stavolta gode soltanto Vanoli“.

“Tutto di misura, tutto equilibrato, tutto tirato – continua Binda – . Il campionato ha iniziato una settimana chiave e si vede. C’è il turno infrasettimanale, tra 8 giorni si chiude il trittico. I distacchi si muovono come ingranaggi sporcati di sabbia, la tensione è alta. I campionati si decidono anche nella gestione dei momenti e questo è un ottimo banco di prova”.

LEGGI ANCHE

CREMONESE – PALERMO, LE PAGELLE IRONICHE