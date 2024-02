Delio Rossi: “Secondo posto? L’ambiente più sereno avrà la meglio”

Delio Rossi, esperto allenatore e importante ex rosanero, è stato intervistato per TMW e ha parlato della lotta per il secondo posto in Serie B: al momento sono quattro le squadre in corsa e c’è anche il Palermo.

“La Serie B riserva sempre strane situazioni. Sarà fondamentale arrivare in primavera nella migliore posizione possibile: chi avrà fatto la preparazione migliore in un campionato così lungo riuscirà a spuntarla. E l’ambiente più sereno avrà la meglio“, afferma Rossi.

Sul suo futuro – al momento è senza panchina – dice: “Sto aspettando. Qualcosa ho avuto ma non abbiamo approfondito. Se capiterà qualcosa, vedremo”.

