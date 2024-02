GdS – “Il Palermo spreca troppo, quanti punti persi con le big”

Un copione identico a quello visto in altri due big match, le trasferte con Parma e Como. Il Palermo è andato vicino all’impresa di vincere sul campo della Cremonese ma un brutto inizio di secondo tempo ha vanificato il doppio vantaggio, come era già successo in stagione in altre due sfide delicate.

Alessandro Arena, sulle pagine del Giornale di Sicilia, sottolinea come il pareggio lasci molti rimpianti. È mancato l’istinto killer e ora sono tante le chance sprecate: anche in casa di Bari (con due uomini di vantaggio), Ternana e Catanzaro si poteva fare di più.

Ora serve subito una scossa. La promozione diretta è ancora a un passo ma dalla gara con la Ternana vanno evitati quei blackout che stanno condizionando la stagione. La lotta per il secondo posto è serratissima e sarà decisiva la testa più che i grandi nomi.

