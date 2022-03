MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Parla Maurizio Pellegrino. Il ds del Catania ha rilasciato un’intervista per La Sicilia nella quale parla del momento del club, impegnato nei prossimi match contro Vibonese e Campobasso prima della nuova scadenza dell’esercizio provvisorio fissata al 17 marzo.

“Chiedo solo che il nostro tecnico e i giocatori possano affrontare le prossime due partite nelle condizioni psicologiche migliori godendo della fiducia dei nostri impareggiabili sostenitori. Abbiamo una grande forza rappresentata dalla tifoseria e una squadra e un tecnico da tutelare, poi tra una settimana magari ognuno potrà dire ciò che vuole”.

Sul futuro del club: “Fuori luogo distrarre tecnico e giocatori in questo momento. Credo sia inopportuno parlare o ipotizzare progetti futuri a lunga scadenza. Si parla tanto di svolta, ma il problema è capire come e se avverrà questa svolta. Un grande merito lo hanno i curatori che si sono subito prodigati per il Catania”.