La Juve vince ancora e rimane in corsa scudetto: il Milan, primo, che stasera affronta l’Empoli, dista quattro punti. Lo Spezia torna a vincere, dopo quattro sconfitte di fila e un pareggio, e accelera verso la salvezza, con la zona retrocessione che dista 7 punti. La formazione di Thiago Motta batte il Cagliari, che dopo un periodo d’oro (in cui i sardi si erano staccati dagli ultimi posti), va k.o. per la seconda volta di fila: il Venezia, terzultimo, è a tre punti di distanza (e con due gare in meno). Pareggia, invece, la Salernitana – che rimane ultima.

LE PARTITE

Sabato 12 marzo

Salernitana – Sassuolo: FINALE 2 – 2 Marcatori: 8′ p.t. Bonazzoli (Sal), 20′ p.t. Scamacca (Sas), 30′ p.t. Traore (Sas), 36′ s.t. Djuric (Sal). Al 15′ s.t. espulso Raspadori (sas)

Spezia – Cagliari: FINALE 2 – 0 Marcatori: 10′ s.t. Eric (S), 30′ s.t. Manaj (S). Al 36′ p.t. Verde (S) sbaglia un rigore

Sampdoria – Juventus: FINALE 1 – 3 Marcatori: 23′ p.t. autogol Yoshida (J), 34′ p.t. Morata (J) su rigore, 39′ s.t. Sabiri (S), al 43′ s.t. Morata (J). Al 30′ s.t. Candreva (S) sbaglia un rigore

Milan – Empoli: ore 20.45

Domenica 13 marzo

Fiorentina – Bologna: ore 12.30

Verona – Napoli: ore 15.00

Atalanta – Genoa: ore 18.00

Udinese – Roma: ore 18.00

Torino – Inter: ore 20.45

Lunedì 14 marzo

Lazio – Venezia: ore 20.45