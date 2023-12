MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

Il Catania si prepara a una sessione di mercato invernale da protagonista. Il patron Ross Pelligra è in città e sta avendo una serie di riunione per programmare il 2024: l’intento è quello di rinforzare la squadra per centrare almeno l’obiettivo playoff.

Secondo quanto riportato sul quotidiano ‘La Sicilia’, si prevedono sei o sette nuovi innesti. Vuol dire che prima devono essere piazzati i giocatori che non fanno parte del progetto e nel contempo saranno colmate le caselle vuote. Non è fantascientifico prevedere le partenze, per esempio, di Sarao (Trapani) dopo che il centravanti è stato dirottato in tribuna nelle ultime due gare ufficiali.

Potrebbe andare via anche Livieri, per il quale ci sarebbero già confronti con il Pisa, la società che lo aveva dato al Catania in prestito in estate. Dubickas potrebbe andare alla Juve Stabia, ma per ora è solo un’ipotesi.

