Si prospetta una stagione di sacrifici per il Catania. Dopo la rocambolesca iscrizione in Serie C, il club etneo dovrà avere a che fare con la situazione economica non del tutto rosea.

Come riporta Il Giornale di Sicilia, dopo gli addii a parametro zero di Welbeck e Manneh, in uscita ci sono anche Calapai e Silvestri. E al momento la squadra è tutt’altro che completa.

Una zona del campo sicuramente non avrà problemi: il Catania ha ufficializzato tre acquisti, tutti portieri. Si tratta di Stancampiano, Truppo e Sala.

