Catania – Sicula Leonzio ad alta tensione. Dopo l’esplosione del”caso steward”, l’intervento di Pietro Lo Monaco ha infatti scongiurato che il match di Serie C si giocasse a porte chiuse, ma la questione resta aperta e per il via libera definitivo bisognerà attendere un altro incontro in Prefettura nella giornata di sabato.

La vicenda nasce dalla rinuncia al servizio di sorveglianza da parte della World Service, storica società di steward del Massimino, che però (secondo il quotidiano La Sicilia) vanterebbe delle mensilità arretrate.

Ieri le figure storiche della World Service, Arturo Magni e Antonio Russo hanno presentato le dimissioni e l’amministratore delegato del Catania (dopo un primo incontro andato a vuoto) ha dovuto indicare il proprio nome come garante della sicurezza per la partita.

Le porte chiuse sembrano dunque scongiurate: la nuova lista degli steward operativi ai varchi e ai tornelli sarà consegnata nella mattinata di sabato e dovrà essere visionata e approvata nome per nome.

