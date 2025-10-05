Catania – Siracusa in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C
Tutto pronto per una delle partite più sentite del girone C di Serie C 2025/2026: Catania – Siracusa, in programma domenica 5 ottobre allo stadio “Angelo Massimino” di Catania.
Un derby siciliano che promette spettacolo, passione e una cornice di pubblico caldissima. Ecco dove vedere Catania – Siracusa in TV in chiaro e in streaming, con tutti i dettagli su canali, orari e piattaforme disponibili 📡.
📺 Catania – Siracusa in chiaro: dove vederla gratis in tv
Buone notizie per i tifosi etnei e aretusei: il match sarà trasmesso gratuitamente in chiaro da Telecolor, canale 11 del digitale terrestre in Sicilia.
Un’occasione imperdibile per seguire il derby senza bisogno di abbonamenti.
✅ Canale gratuito in chiaro: Telecolor (canale 11 DTT – Sicilia)
📡 Catania – Siracusa in diretta su Sky Sport
Oltre alla trasmissione in chiaro, Sky Sport garantirà la diretta della gara.
📺 Canale Sky Sport: 252
💻 Catania – Siracusa in streaming: tutte le opzioni disponibili
Chi preferisce seguire Catania – Siracusa in streaming ha diverse opzioni:
📱 Sky Go – per tutti gli abbonati Sky, visibile su smartphone, tablet e PC
🌐 NOW – la piattaforma streaming di Sky
🔴 Telecolor streaming live – diretta online tramite il sito ufficiale di Telecolor o app e piattaforme locali (verificare la disponibilità)
🕒 Catania – Siracusa: data, orario e stadio
📆 Data: domenica 5 ottobre 2025
🕒 Orario calcio d’inizio: ore 14:30
🏟️ Stadio: “Angelo Massimino”, Catania