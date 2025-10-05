Catania – Siracusa in chiaro gratis: dove vederla in tv e streaming, canale, orario / Serie C

Tutto pronto per una delle partite più sentite del girone C di Serie C 2025/2026: Catania – Siracusa, in programma domenica 5 ottobre allo stadio “Angelo Massimino” di Catania.

Un derby siciliano che promette spettacolo, passione e una cornice di pubblico caldissima. Ecco dove vedere Catania – Siracusa in TV in chiaro e in streaming, con tutti i dettagli su canali, orari e piattaforme disponibili 📡.

📺 Catania – Siracusa in chiaro: dove vederla gratis in tv

Buone notizie per i tifosi etnei e aretusei: il match sarà trasmesso gratuitamente in chiaro da Telecolor, canale 11 del digitale terrestre in Sicilia.

Un’occasione imperdibile per seguire il derby senza bisogno di abbonamenti.







✅ Canale gratuito in chiaro: Telecolor (canale 11 DTT – Sicilia)

📡 Catania – Siracusa in diretta su Sky Sport

Oltre alla trasmissione in chiaro, Sky Sport garantirà la diretta della gara.

📺 Canale Sky Sport: 252

💻 Catania – Siracusa in streaming: tutte le opzioni disponibili

Chi preferisce seguire Catania – Siracusa in streaming ha diverse opzioni:

📱 Sky Go – per tutti gli abbonati Sky, visibile su smartphone, tablet e PC

🌐 NOW – la piattaforma streaming di Sky

🔴 Telecolor streaming live – diretta online tramite il sito ufficiale di Telecolor o app e piattaforme locali (verificare la disponibilità)

🕒 Catania – Siracusa: data, orario e stadio

📆 Data: domenica 5 ottobre 2025

🕒 Orario calcio d’inizio: ore 14:30

🏟️ Stadio: “Angelo Massimino”, Catania