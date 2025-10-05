Trapani – Giugliano in tv e streaming: dove vederla in diretta, canale, orario / Serie C

​​


Redazione 05/10/2025 07:15

Sfida interessante nel girone C di Serie C 2025/2026: Trapani – Giugliano, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14:30, allo stadio “Provinciale” di Erice.

Un match dal grande valore per la classifica, che mette di fronte due squadre in cerca di conferme. Ecco dove vedere Trapani – Giugliano in diretta TV e streaming, con tutti i dettagli su canale, orario e piattaforme disponibili 📡.

📡 Trapani – Giugliano in diretta su Sky Sport

La partita non sarà trasmessa in chiaro, ma sarà visibile in esclusiva su Sky Sport.



📺 Canale Sky Sport: 253

💻 Trapani – Giugliano in streaming: come vederla online

Oltre alla diretta TV, il match sarà disponibile anche in streaming, grazie alle piattaforme ufficiali di Sky:

  • 📱 Sky Go – incluso nell’abbonamento Sky, visibile da smartphone, tablet e PC

  • 🌐 NOW – la piattaforma streaming di Sky

🕒 Trapani – Giugliano: data, orario e stadio

📆 Data: domenica 5 ottobre 2025
🕒 Orario calcio d’inizio: ore 14:30
🏟️ Stadio: “Provinciale”, Erice (TP)

