Spezia – Palermo 1 – 2, le pagelle dei quotidiani

Redazione 05/10/2025 10:02

Il Palermo arriva alla sosta da primo in classifica dopo la vittoria contro lo Spezia che ha acceso ulteriormente gli entusiasmi. La squadra di Pippo Inzaghi ha dato buone indicazione come sottolineato dai giornali usciti oggi.

I voti

Gazzetta dello Sport: Joronen 7; Peda 7, Bani 6 (dal 22’ p.t. Diakitè 6; dal 1’ s.t. Gyasi 6), Veroli 6,5; Pierozzi 7, Gomes 6 (dal 38’ s.t. Giovane s.v.), Blin 6,5, Augello 6 (dal 24’ s.t. Bereszynski 5,5); Palumbo 7 (dal 24’ s.t. Segre 6), Le Douaron 6,5; Pohjanpalo 7

Giornale di Sicilia: Joronen 7; Peda 7 Bani sv (23’ pt Diakité 6, 1’ st Gyasi 6) Veroli 6,5; Pierozzi 7 Gomes 6,5 (37’ st Giovane sv) Blin 6, Augello 6,5 (23’ st Bereszynski 6); Palumbo 7 (23’ st Segre 6) Le Douaron 6,5; Pohjanpalo 7



Corriere dello Sport: Joronen 7,5; Peda 6,5 Bani sv (23’ pt Diakité 5,5, 1’ st Gyasi 6) Veroli 6,5; Pierozzi 7 Gomes 6,5 (37’ st Giovane sv) Blin 6 Augello 6,5 (23’ st Bereszynski 6); Palumbo 6,5 (23’ st Segre 6) Le Douaron 6,5; Pohjanpalo 7

