Peda: “Con la difesa solida si vince il campionato. Tifosi bellissimi”

Redazione 05/10/2025 11:23

Patryk Peda è stato uno dei migliori nella vittoria del Palermo contro lo Spezia. Il difensore è stato intervistato per i canali ufficiali della società a fine match e ha parlato dell’importanza dei tre punti conquistati.

È stata una partita dura. Lo Spezia è una squadra tosta, nel primo tempo abbiamo giocato bene; il secondo tempo è stato quindi più facile. Abbiamo un po’ di giorni liberi, siamo tutti contenti, poi torneremo a lavorare”, dice.

Solidità difensiva? È importante, con la difesa si vince il campionato. Peccato per il gol subito, non potevamo fare tanto di più – continua – . Bellissimo vedere i tifosi così numerosi anche in trasferta, sono sempre tantissimi”.



