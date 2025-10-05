Serie D Girone I, 6a giornata: l’Athletic Palermo in trasferta a Milazzo
L’Athletic Palermo, ancora imbattuto, affronta il Milazzo in trasferta nella 6a giornata del Girone I di Serie D. Il Gela capolista, invece, riceve l’Igea Virtus in uno scontro d’alta classifica.
LE PARTITE
Acireale – Sancataldese: ore 15
Castrum Favara – Gelbison: ore 15
Enna – Messina: ore 15
Nissa – Vibonese: ore 15
Paternò – Vigor Lamezia: ore 15
Reggina – Ragusa: ore 15
Sambiase – Savoia: ore 15
Gela – Igea Virtus: ore 16
Milazzo – Athletic Palermo: ore 16