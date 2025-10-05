Serie D Girone I, 6a giornata: l'Athletic Palermo in trasferta a Milazzo ​​

Redazione 05/10/2025 11:30

L’Athletic Palermo, ancora imbattuto, affronta il Milazzo in trasferta nella 6a giornata del Girone I di Serie D. Il Gela capolista, invece, riceve l’Igea Virtus in uno scontro d’alta classifica.

LE PARTITE

Acireale – Sancataldese: ore 15

Castrum Favara – Gelbison: ore 15



Enna – Messina: ore 15

Nissa – Vibonese: ore 15

Paternò – Vigor Lamezia: ore 15

Reggina – Ragusa: ore 15

Sambiase – Savoia: ore 15

Gela – Igea Virtus: ore 16

Milazzo – Athletic Palermo: ore 16

