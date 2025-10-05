Spezia - Palermo, la 'pazza' esultanza di Inzaghi a fine gara diventa virale / VIDEO ​​

Il vero punto di forza del Palermo è il gruppo. Lo ripetono sempre i giocatori. L’allenatore lo dice dal primo giorno, come un mantra. E vedere Pippo Inzaghi, che nella sua carriera da calciatore ha vinto tutto, esultare come un ‘pazzo’ dopo la vittoria di La Spezia rafforza questo concetto.

Il video della sua esultanza ha già fatto il giro dei social. Inzaghi attende con ansia il fischio finale, dopo che la gara si era complicata inaspettatamente. Il Palermo soffre fino all’ultimo, ma l’arbitro decreta il termine della partita. L’allenatore esulta come se avesse vinto la Coppa del Mondo, ben conscio dell’importanza dei tre punti prima della sosta.

Anche Inzaghi ha apprezzato il video, tanto da condividerlo nelle sue storie Instagram. Il Palermo è unito più che mai, guidato dal suo condottiero, che ha la stessa passione di quando indossava gli scarpini con i tacchetti.







Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rosanero Insider | Analisi sul Palermo (@rosaneroinsider)

LEGGI ANCHE

LE PAGELLE IRONICHE DI AMENTA&FERRARA