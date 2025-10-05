Il Palermo vince, convince e vola: alla faccia dei... babbaluci. Le pagelle ironiche di A&F ​​

Dopo la pioggia, si sa, spuntano i babbaluci. E così, dopo un punto contro una delle squadre più forti del campionato, giunto al termine della peggiore prestazione stagionale, vengono fuori i primi scontenti. Serpeggiano le critiche, spuntano i mancati direttori sportivi e si affacciano gli orfani del tiki taka. Palermo è questa: ti porta in cielo per una sensazione e ti getta nella polvere al primo soffio di vento contrario.

E così a Pippo Inzaghi e al suo Palermo resta solo un risultato per continuare a dormire sogni tranquilli: la vittoria. Si va in trasferta e si gioca contro una squadra forte seppure in crisi eppure non illudetevi, per il tifoso medio palermitano distratto in settimana dalle gesta in Champions dei propri “reali” beniamini, vale il motto delle donne spartane che mostravano ai propri mariti lo scudo: o con questo, o sopra di questo!

Noi, più prosaicamente, ci accomodiamo chi sul divano, chi in posizioni improbabili che ci ricordano i racconti di telecronache artigianali dal bagno o dal terrazzino dell’appartamento della signora Maria con vista sullo stadio del nostro Mega Direttore, con la consapevolezza che tutte le partite in serie B sono complicate e che ci aspettano 90 minuti di passione e sofferenza.







Pippo mette in campo una formazione da battaglia con Veròli al posto dello squalificato Ceccaroni e Peda braccetto di destra (odiamo questa espressione ma ormai se non la usi non puoi parlare di calcio,!). Blin e Gomes rompono gambe a centrocampo e sulle fasce ci sono Pierozzi e Augello. In avanti non si può rinunciare a Palumbo altrimenti la palla manco riusciremmo a toccarla e accanto a lui l’attaccante da trasferta Le Douaron. In avanti, da solo Joel “se non segni tu siamo a mare” Pohjanapalo.

E’ un Palermo che parte fortissimo, con la difesa dello Spezia che sembra il castello della Bella Addormentata. Tra batti, ribatti, traverse e mezzi stinchi la palla non ne vuole sapere di entrare. Ma il Palermo c’è. Piove a dirotto, la palla viaggia lenta come un regionale per Agrigento e così lo Spezia si chiude con facilità e i rosa non trovano spazi. Al 20’ Bani si fa male da solo, entra Diakite che si mette a destra e consente a Peda di scivolare al centro. Preghiamo non sia nulla di grave se no siamo nei guai.

Il ritmo si abbassa, lo Spezia si blinda e Palumbo comincia ad arretrare quasi fino in difesa per prendere palla e provare a impostare. La partita diventa tesissima ma non si capisce il perché. Sarà la pioggia e il tempo autunnale che mette nervosismo in campo perché il ritmo della partita mette una certa serenità. E proprio quando ci aspettiamo di andare a riposo sullo zero a zero, con un po’ di rammarico perché i giocatori dello Spezia sembrano comparse per una puntata di The Walking Dead, arriva il gol di Pohjanpalo!! Assist di Palumbo, scatto sul filo del fuorigioco in mezzo a tutti, controllo e palla in rete. E siamo avanti noi!

Si ricomincia con Gyasi che prende il posto di Diakité che era pure subentrato da poco. Dopo il primo cartellino giallo era chiaro che il maliamo aveva il cartellino rosso prenotato da un arbitro non sempre all’altezza della situazione (ed è solo un eufemismo che dimostra che siamo gente per bene e non ci lasciamo prendere dalle emozioni). È il Palermo che continua a fare la partita e lo Spezia sembra davvero sulle gambe. E così, dopo una occasione di Le Douaron che ci fa gridare al gol per evidenti problemi di miopia, arriva il raddoppio di Pierozzi. Su calcio d’angolo, di testa, su una ciabattata di Pohjanpalo e deviazione di testa di Veroli andiamo due a zero.

Lo Spezia comincia a tenere palla ma il Palermo si difende con ordine e calma inserendo anche Segre e Bereszyński al posto di Palumbo e Augello per dare corsa e forze fresche. Mancano dieci minuti e sembra arrivare il momento di Brunori ma Gomes è stremato e deve lasciare il campo per fare entrare Giovane. Quando mancano pochi minuti alla fine della partita e ci sembra che non ci sia alcuna possibilità per lo Spezia di pareggiare, arriva il rigore più “fissa” del secolo per un braccio alto di Blin senza nessuna ragione. Joronen la para ma sul rimpallo non riesce a prendere più la palla che entra in porta e non sappiamo come se non per una deviazione di uno dei nostri. Due a uno immotivato e c’è da morire per gli ultimi cinque minuti di recupero nei quali rischiamo comunque l’infarto. Ma arriva il fischio finale e il Palermo la porta a casa.

I rosanero vincono senza rischiare per 85 minuti e ci mettono tutta la personalità che hanno per resistere dopo l’incidente del rigore. Andiamo a dormire in testa alla classifica e il nostro pensiero va ai soliti gufi, attassini e chianciananna: tornate a dormire, noi vogliamo sognare in pace fino alla fine! Forza Palermo!

Joronen 7 – Forse è il portiere che ha ricevuto meno tiri in porta di tutta la serie B ma quando gli arrivano, addirittura sul calcio di rigore e sulla successiva respinta ed ancora sulla terza conclusione, si fa trovare pronto a respingerli, tant’è che alla fine gli avversari lo superano solo per una deviazione maldestra e sfortunata di un suo compagno. Respingente.

Peda 7 – Uno dei migliori acquisti il Palermo l’aveva in casa e non lo sapeva. Attento, preciso e anche autoritario nel dettare i ritmi difensivi, anche in situazioni di emergenza. Battagliero.

Bani s.v.

(dal 22′ p.t. Diakitè) 6 – Entra per l’infortunio di Bani e si posiziona sulla sinistra dove, come al solito, fa tanto movimento quanta confusione e, appena viene ammonito, si capisce subito che la sua partita durerà pochissimo. Cosa che puntualmente avviene. Sostituito.

(dal 1′ s.t. Gyasi) 6,5 – Finalmente oltre alla corsa, che non è mai mancata, ci mette anche una buona qualità, soprattutto quando c’è da far rifiatare e tenere la palla lontano dalla zona pericolosa. Stantuffo.

Veroli 7 – Chiamato a sostituire uno dei migliori tra le file del Palermo come Ceccaroni fa capire che in questa squadra può trovare spazio anche lui, con una prestazione ricca di ottimi spunti. Maturo.

Pierozzi 8 – Non sapevamo avesse un gemello e l’avessimo scambiato con il giocatore che avevamo in rosa l’anno scorso. Cazzuto, cattivo ed anche goleador. Rinato.

Gomes 6 – Per sua fortuna c’è Palumbo che inventa e movimenta il gioco e quindi lui deve pensare soprattutto a controllare gli spazi ed abbassare, quando serve, il ritmo della gara. Interinale.

(dal 37′ s.t. Giovane) s.t.

Blin 5 – Avrà giocato una gran partita per quantità, qualità e capacità di gestire la linea mediana per consentire, poi, l’innesco delle azioni offensive. Però, benedetto figliolo, ci hai fatto vivere dieci minuti di inferno per un tocco di mano che ci ha ricordato la recente finale dei mondiali vinta dall’Italvolley e e quindi a furor di popolo ti dobbiamo punire in pagella. Opposto.

Augello 6 – Anche oggi c’è sembrato molto affaticato e, per questo, la sua spinta molto contenuta. La sosta arriva al momento giusto per farlo rifiatare. Rarefatto.

(dal 24′ s.t. Bereszynski) 6 – Buon impatto sulla gara per carisma e autorità. Servirà tanto il suo apporto in un campionato estenuante. Rincalzo di lusso.

Palumbo 7,5 – Finalmente si comincia a vedere il giocatore su cui abbiamo tanto investito e che, a nostro parere, è l’arma decisiva per vincere il campionato per la sua capacità di capovolgere l’azione, saltare l’uomo e fornire assist preziosi per gli attaccanti, come in occasione del goal dell’uno a zero in cui innesca il finlandese volante. Visionario.

(dal 24′ s.t. Segre) 6 – Entra perché c’è da correre, contenere e fare a sportellate. Riesce benissimo in tutte e tre le opzioni. Guerriero.

Le Douaron 7 – Svaria su tutto il fronte offensivo e dà pochi riferimenti ai difensori liguri che soffrono i suoi movimenti consentendogli, così, di calciare anche più volte a rete, seppure con poca fortuna, anche se una sua gran conclusione che rimbalza sull’esterno della rete da l’illusione del goal a tutti tifosi rosanero. Maramaldo.

Pohjanpalo 8 – Un gran goal che sembra facile solo a chi non ha mai giocato a pallone, con un movimento secco e complicato che gli consente di sfruttare al meglio l’assist di Palumbo. Poi tanta corsa, tante botte date e ricevute, la partecipazione a tutte le azioni offensive del Palermo che lo lasciano praticamente stremato e quando pensa di potersi andare a riposare in panca è invece costretto a rimanere fino alla fine per l’infortunio di Gomes. Stakanovista.

Inzaghi 9 – I rosanero agganciano la vetta della classifica vincendo con una prestazione da grande squadra su un campo su cui avevano sempre sofferto e contro una squadra che, seppure in crisi, si batte a mille per non perdere. Conferma quanto detto più volte, che per lui sono tutti titolari e infatti sia all’inizio che in corsa stravolge più volte la formazione, tirando fuori il meglio da tutti i suoi giocatori e quando non ci pensano loro, si vede che vorrebbe entrare lui in campo, tant’è che sul finale si ruba la palla e non la vorrebbe restituire più a nessuno. El loco.

