D'Angelo: "Abbiamo giocato alla pari del Palermo. Nel primo tempo noi più pericolosi" ​​

Parla Luca D’Angelo. Il tecnico dello Spezia è intervenuto in conferenza stampa al termine della sconfitta per 1-2 contro il Palermo, esprimendo tutta la sua delusione per il risultato.

“Il primo gol lo abbiamo subito su una punizione battuta da centrocampo, e per di più Palumbo non l’aveva nemmeno calciata bene – ha spiegato D’Angelo –. Anche il secondo nasce da un rimpallo fortunoso. È un peccato, perché ce la siamo giocata alla pari contro una squadra forte e non meritavamo di perdere. Nel primo tempo avevamo avuto le occasioni migliori. Abbiamo fatto alcuni cambiamenti che però non hanno dato risultati immediati. In certi momenti, capita di essere puniti”.

Sul suo futuro, l’allenatore è stato chiaro: “Il mio futuro? Dovete chiederlo alla società. Io sono convinto di poter aiutare la squadra a uscire da questo momento difficile, ma la decisione non spetta a me. Non mi arrendo di fronte a queste situazioni. C’è ancora tempo per recuperare, e mi dispiacerebbe davvero dover lasciare questo gruppo”.







