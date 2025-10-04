Pierozzi: "Non abbiamo mai perso e questo ci dà fiducia per andare avanti" ​​

Redazione 04/10/2025 20:25

“Vittoria bellissima. Sofferta perché fa parte del gioco, ma ce la portiamo a casa“. Lo dice Pierozzi, intervenuto nel post gara della sfida vinta contro lo Spezia.

Stupendo aver dato continuità, non abbiamo mai perso e questo ci dà fiducia per andare avanti. Siamo veramente contenti”. Poi, le parole sul gol. “Segnare è sempre bellissimo, dedico il gol ai miei genitori e alla mia ragazza”.

Vedere tutti quei tifosi è incredibile perché urlano e ti incitano ogni secondo. C’è un unione particolare. Ora ci riposeremo e lavoreremo come sempre in vista della prossima”, conclude.



