Pierozzi: "Non abbiamo mai perso e questo ci dà fiducia per andare avanti" ​​

“Vittoria bellissima. Sofferta perché fa parte del gioco, ma ce la portiamo a casa“. Lo dice Pierozzi, intervenuto nel post gara della sfida vinta contro lo Spezia.

“Stupendo aver dato continuità, non abbiamo mai perso e questo ci dà fiducia per andare avanti. Siamo veramente contenti”. Poi, le parole sul gol. “Segnare è sempre bellissimo, dedico il gol ai miei genitori e alla mia ragazza”.

“Vedere tutti quei tifosi è incredibile perché urlano e ti incitano ogni secondo. C’è un unione particolare. Ora ci riposeremo e lavoreremo come sempre in vista della prossima”, conclude.







