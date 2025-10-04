Inzaghi: "Palermo straordinario, godiamoci questa classifica" ​​

Il modo migliore di arrivare alla sosta: imbattibilità, vittoria e primo posto. Inzaghi ha commentato entusiasta il successo. “Siamo molto contenti, oggi abbiamo perso Bani che è il nostro leader e la squadra è stata straordinaria. Non vincevamo da più di 90 anni su questo campo”.

“E non avevo mai vinto con D’Angelo Un un campo difficile – spiega –. Qui non è semplice. Grandissima partita con personalità, sono soddisfatto continuiamo così. Dobbiamo guardare avanti perché possiamo migliorare tanto. Sono sereno però perché può mancare chiunque e gli altri come Peda, Veroli, Pierozzi hanno fatto una gara straordinaria, come dei leoni”.

“Non abbiamo mai sofferto. Godiamoci questa classifica ma prendiamo tutto con le molle. Penso sia la strada giusta. Tifosi? Avevamo voglia di regalare una gioia che non si è mai fermata un minuto. Eccezionale il supporto dei nostri tifosi. Abbiamo una nostra fisionomia e vogliamo lottare per il nostro popolo anche se la strada sarà lunga e tortuosa”, conclude.







