Catania, Sturaro: “Dobbiamo ragionare da squadra che deve salvarsi”

Stefano Sturaro, centrocampista del Catania, è stato intervistato per Chancebet News e ha analizzato le difficoltà della squadra, che in campionato non riesce a trovare continuità di prestazioni e risultati.

“Forse questa squadra oggi non ha la consapevolezza di ragionare da squadra che deve salvarsi – afferma – . Ci sono altre situazioni in ballo come la finale di Coppa Italia o eventuali playoff, ma il campionato dice che devi salvarti. Lucarelli? La squadra è sempre stata con Lucarelli. C’è sempre stata massima disponibilità, impegno, concentrazione. Quando una stagione parte male è davvero difficile sistemarla”.

“Zeoli ci può dare forse un po’ di freschezza, spensieratezza, sicurezze – continua – . Perché noi siamo in difficoltà e abbiamo bisogno di certezze. Non siamo stati in grado di trovarle tra di noi, o solo poche volte. A essere sinceri questa stagione è compromessa. La finale di Coppa può cambiare un pochino l’umore e portare un trofeo a questa piazza”.

