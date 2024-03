GdS: “Riecco un successo di corto muso”, “Il Palermo torna a usare la testa”

“L’auspicio generale è che quello di Lecco sia il più classico dei successi scacciacrisi”. È l’analisi dell’ultima vittoria del Palermo tra le pagine del Giornale di Sicilia.

Una sfida sporca quella in Lombardia e servirà il prossimo incontro col Venezia per la controprova di un gruppo in ascesa, visto che la sconfitta coi lagunari creerebbe un solco incolmabile per l’accesso diretto in A.

Questo è il terzo 1-0 stagionale per i rosa che devono anche sfatare un tabu: a ogni gara vinta di misura per 1-0 sono seguite sconfitte. Successo con l’Ascoli, disfatta col Cosenza. Tre punti con il Brescia e subito dopo batosta col Cittadella.

Sul quotidiano si parla anche delle reti segnate di testa dai rosanero, primi in Europa con 16 centri insieme all’Arsenal. Inoltre, nove di queste sono arrivate dalla difesa: un primato per la Serie B.