Serie A, quattro giornate di squalifica per D’Aversa dopo la testata a Henry

Roberto D'Aversa attento in panchina segue la partita del Lecce - foto ANSA - StadioNews.it

‘Stangata’ per Roberto D’Aversa. Il Giudice Sportivo di Serie A ha deciso di squalificare l’ormai ex allenatore del Lecce per quattro giornate dopo l’episodio della testata al termine della gara persa dai salentini contro il Verona.

D’Aversa è stato squalificato “per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, colpito con una testata al volto un calciatore della squadra avversaria; infrazione rilevata da un Assistente”. Pensante anche la multa: il Giudice Sportivo lo ha sanzionato per diecimila euro.

Una giornata di squalifica anche per Thomas Henry, attaccante del Verona che ha ricevuto la testata. Il giocatore è stato squalificato per “avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria creando una situazione di tensione”.

QUI LA NOTA DEL GIUDICE SPORTIVO