Lazio, Maurizio Sarri ha comunicato le dimissioni

Maurizio Sarri ha presentato le dimissioni. Il tecnico, all’indomani della sconfitta con l’Udinese, ha comunicato alla Lazio la sua intenzione di non continuare l’avventura in biancoceleste. Nel pomeriggio è in programma un incontro tra le parti per formalizzare il tutto.

La decisione di Sarri arriva dopo un periodo molto difficile per la Lazio. La squadra è in crisi di risultati e prestazioni, è stata sonoramente fischiata dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese e la società aveva scelto la strada del ritiro per provare a cambiare marcia. Ecco però che sono arrivate le dimissioni dell’allenatore.

Lo score di Sarri in questa stagione è molto deludente. Delle 39 partite disputate, la Lazio ne ha vinte 18, pareggiate cinque e perse ben 16.