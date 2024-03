Giudice Sportivo Serie B, 9 squalificati: Bari stangato dopo Venezia

Il Giudice Sportivo di Serie B comunica i provvedimenti presi durante la 29a giornata di campionato: sono nove i calciatori squalificati, mentre due i club multati, vale a dire Modena e Bari.

Per il Modena mille euro di multa “per avere suoi sostenitori, al 28° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta di plastica”. Stangato invece il Bari, 10 mila euro di multa “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato numerosi fumogeni e due petardi sul terreno di giuoco che, costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara due volte per un totale di circa tre minuti; per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco due petardi e due fumogeni”.

GLI SQUALIFICATI

Un turno di squalifica a Huard (Brescia), Strefezza (Como), Vigorito (Como). Salteranno invece la partita per somma di ammonizioni (scatta la squalifica dopo la diffida) Di Chiara (Parma), Felici (Feralpisalò), Nielsen (Como), Quaranta (Ascoli), Tait (Sudtirol), Zuccon (Cosenza).