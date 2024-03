Zeoli: “A volte il Catania sembra aver paura, ma si può regalare un sogno ai tifosi”

“È chiaro che qualsiasi episodio di violenza va condannato“. L’allenatore del Catania, Michele Zeoli, si riferisce agli episodi avvenuti nella gara di ritorno della finale di Coppa Italia Serie C giocata ieri e terminata nel caos per gli scontri all’intervallo.

Il tecnico analizza il match. “Nel primo tempo non mi aspettavo un atteggiamento così remissivo. A Catania ci chiediamo come fare per lavorare sulla testa dei ragazzi da inizio anno. Siamo però contenti che i giochi siano ancora aperti. Si può ancora regalare un sogno ai tifosi“.

“Prendiamo gli spunti positivi di questa partita, ma l’obiettivo è vedere un certo atteggiamento sempre, per tutti i 90 minuti. A volte, invece, sembra esserci quasi paura. Solo se muoviamo la palla possiamo ottenere qualcosa”, conclude.