Palermo, flop degli esterni: solo due gol nel 2024. E Insigne non ha convinto

Gli esterni del Palermo non hanno reso quanto sperato. La formazione rosanero era stata imbastita questa estate proprio per puntare sui giocatori di fascia per uno sprinti in più e per dominare la B. Invece, il contributo nel ruolo è stato al di sotto delle aspettative nonostante i nomi “big” acquistati da Rinaudo.

Nel 2024 soltanto di Francesco è stato in grado di lasciare il segno col gol (Como e Brescia): Di Mariano, invece, si è limitato agli assist (quattro) e cerca ancora il primo centro; Mancuso (a secco dal 7 ottobre) e Insigne sono andati scomparendo dai radar, mentre Traoré ha avuto poche occasioni per lasciare il segno.

Lo riporta il Giornale di Sicilia che descrive la manovra rosanero sulle fasce come “prevedibile”, oltre a puntare il dito sui singoli e sulla gestione della preparazione e dei carichi di lavoro. Ma chi ha veramente deluso fino a questo momento è Insigne.

“Arrivato in pompa magna dopo la promozione con il Frosinone, dopo 30 partite è ancora fermo a due gol e tre assist ma sono soprattutto le prestazione a non convincere”, si legge. Ha un contratto fino al 2026 e a fine stagione si tireranno le somme.

Riguardo al futuro, molti non saranno riconfermati secondo il quotidiano. Come Traoré il cui esborso di 10 milioni per l’acquisto definitivo appare eccessivo. Hanno più possibilità Di Mariano e Di Francesco.