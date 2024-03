Coppa Italia Serie C, finale d’andata: il Padova batte il Catania (2 – 1)

Vittoria pesante per il Padova nella finale d’andata di Coppa Italia Serie C. La squadra di Torrente batte il Catania col risultato di 2 – 1. Fondamentale il gol segnato dagli etnei nel secondo tempo, che tiene tutto aperto in vista del ritorno: si gioca al “Massimino” il 2 aprile.

Nel primo tempo è un monologo del Padova. I padroni di casa trovano il vantaggio con Palombi, poi Crisetig segna sugli sviluppi di calcio d’angolo. Il Catania è in difficoltà, non crea nulla dal punto di vista offensivo e rischia di subire anche il terzo gol.

Nella ripresa il Padova prova a gestire il doppio vantaggio ma a ritmi troppo bassi. Il Catania pian piano, e anche grazie alle sostituzioni, entra in partita e accorcia le distanze con Monaco, sempre sugli sviluppi di calcio d’angolo. Un gol pesantissimo, che tiene ancora tutto aperto in vista della finale di ritorno. Nei minuti di recupero viene espulso Welbeck, centrocampista rossazzurro, per un intervento a gamba alta.

